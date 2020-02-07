3rd Grade:
Langley:
Honor Roll: Henry Cecil, Delaney Garrett, Thomas Hagberg, Leah Iverson, Kenzie Robke, Griffin Setters, Ryan Spraul, Luke Topping
Principal’s List: Gerritt Bryan, Casey Buchan, Chloe Carras, Allison Forbes, Jacob Martz, Ainsley Nathan, Zachary Orza, Ava Petry, Rand Sandler, Alex Slone, Darby Sullivan, Ella Welker, Veronica Yacoub
Carras:
Honor Roll: Jackson Williams, Billy Shaver, Eleanor Merrell, Haley Kraft, Neve Keiffer, Jack Humplik, Julia Howe, Ava Hess
Principal’s List: Leah Sheeran, Rowan Rothwell, McCartney Reeves, Owen Potter, Kai Ouk, Anton Oltmann, Kaylee O’Shaughnessy, Sadie McClellen, Benham Cummings, Awesome Cull, Sarah Bourdon
Ryan:
Honor Roll: Meili Carpenter, June Davidson, Noah Parker
Principal’s List: Mila Buttrick, Justus Carpenter, Catherine Culbertson, Gianna’li Dreger, Reed Franklin, Nate Ganz, Ryleigh Hunter, Leah Judd, Brunnleigh Larson, Grayson Livasy, Charlotte Mellette, Caden Mottin, Connor Mullins, Ella Murrell, Mackenzie Ogden, Ellery Phillips, Taylor Pyfrom, Jack Reilly, Charlie Thompson, Grayson Wyman
Mulligan:
Honor Roll: Luke Bartlett, Chloe Byron, Nora Gibson, Alex Hamilton, Reese Holland, Robert Jarvis, Zack Jefferies, Henry Johnson, Luca Marini, Anna Pilling, Presley Samartzis, Vada Strong, Raina Twomey
Principal’s List: Andrew Chang, Tinley Doherty, Gavin Graham, Dylan Heckman, Will Hunter, Ava Moran, Porter Oscarsson, Finn Todd
Buechele:
Honor Roll: Reese Aguyo, Andrew Blair, Sarah Langstone, Graham McKnight, Ellis Neely, Cecilia Quinlivan, Harrison Sharp, Penelope Walker
Principal’s List: Mattie DeMooney, Bryce Evans, Aubrey Felton, AnnaGrace Finch, Colbie Fischer, Nicholas Johnson, Paige Lemke, Noelle McDougle, Maddox Merrick, Cameron Moody, Henry Oliver, Mirabel Prim, Caroline Stewart
Sparks:
Honor Roll: Lucas Cellio, Martha Hadley, Madeline Kneuper, Landen Long, Gray Malone, Lilly Straney, Addison Surman, Presley Williams
Principal’s List: Connor Archer, Taylor Cunningham, Larry Doyle, Colton Gannon, Quinn Green, Conor Henzy, Turner Jones, Charlye MacAnanny, Ashleigh Middleton, Isabella Persinger, Amelia Smith, Kailyn Smith
Ledbetter:
Honor Roll: Ali Brenkus, Lila Flynn, Eva Goodall, Ryan Kelly, Britt Peterson, Johnny Woronowich
Principal’s List: Lauren Barclay, Lilly Biggs, Hayes Cashon, Grayson Cassell, Victoria Cosgrove, Madelyn Culbertson, Beckett Dryden, Hope Fischer, Maddie Hopper, Grayson Kroeger, Magnolia Sidak
Suggs:
Honor Roll: Bryson Barker, Ashlyn Brodie, Corrinn Covode, Joanne Davis, Cash Semancik, Nova Skallefell, Miles Tonelis
Principal’s List: Ty Allenspach, Hillary Chang, Sadie Gabany, Mina Khaskhely, Kailey Kopp, Ben Piazza, Karrick Ripperda, Brayden Shiveler, Robbie Sparks, Jacskon Van Slyke
Akers:
Honor Roll: Gabe Bruno, Jake Fredericks, Mason Goobic, Gracyn Raines, Elle Roberts, Peyton Sumner, Grant Williams, Millie Zarrillo, Zoey Zetrouer
Principal’s List: Blake Butler, Audrey Fischer, Georgia Grace Gum, Bailey Huffman, Ben Kramer, Lyla Malone, Sawyer Overbey, Kaylie Pierce, Logan Sheafer, Grayson Young
Fourth Grade:
Douty, S:
Honor Roll: Jernae Jenkins-Grant, Bella Kirk, Jaxun Leggett, Dakarai Palmer, Asher Schuman, Aislyn Scott, Zach Snyder, Maddie Splendorio
Principal’s List: Danya Alahmad, Josiah Boyet, Emme Cassell, Ellie Condie, Jesse Cook, Jerry Cromedy, Matteo Farricielli, Eric Fowles, Presley Fussell, Zoe Hynes, Kylie Mazza, Rhys McCleary, Paddie O’Connell, Addy O’Donnell, Leah Peacock, Greg Pinckney, Alivia Semo, Kyler Spoelma, Alivia Thompson, Cayden White
Douty, R.
Honor Roll: Sutton Cessna, Olivia Cremer, Nathan Lambert, Smith Moody, Johnny Napolitano, Zane Perry, Alden Sadikovic, Lyla Steedley, Ella VanMiddlesworth, Kaleb Vivar, William Ward
Principal’s List: Ella Disk, Ava Ganz, Christopher Lamb, Trace McCarty, Agon Melenica, Lawton Nelson, Harry Payette, Will Robson, Brooke Shay, Parker Stallings, Baylor Walker
Toribio:
Honor Roll: Banks Dumin, Bradley Gannon, Joey Kuhnell, Sebastian Langdon, Adelie Loflin, Jahmari Malone, Rylin Marinelli, Van Martin, Niam Patel, Gemma Randall
Principal’s List: Kate Allen, Marlowe Bellerjeau, Caroline Gaddy, Alex Gullo, Adam Le, Andy Mai, Jake Miller, Laurel Mullins, Lillie Sabine, Lucas Sullivan, Torrey Uyak, Killian Wenker
Lentz:
Honor Roll: Alex Benning, Evan Etheridge, Samantha Gonzaga, Cole Moceri, Noah Roberts, Mason Segal, Jackson Thayer, Ford Thomas, Isabelle Correa
Principal’s List: Noah Crette-Webb, Kayla McAlhaney, Matthe O’Shaughnessy, Nina Pistorius, Harper Ryan, Aiden Stokes, Aspen Theodore, Dora Wang, Jaime Gullo, Emma Altman
Seabrook:
Honor Roll: Cooper Bishop, Avery Clark, Noah Coulter, Emma Egonut, Sofia Folz, Mason Greer, Jacob Longnecker, Colin Metz,Sam Walman
Principal’s List: Ella Barth, Luke Bishop, William Brindley, Nayeon Casey, Eilish Curry, Matthew Dixon, Dylan Fonseca, Preston Geng, Nathan Goodwin, Sloane Groenland, Sierra Jones, Ethan Kantala, Parker Lee, Sydney Shuler, Reagan Smith, Alex Tiberian
Grayson:
Honor Roll: Brayden Acosta, Taylor Brodie, Quinn Dybik, Bridget Farrell, Jonah Foushee, Ava Mellison, Roxanne Shaver, Sophia Stebbins, Reagan Wilson
Principal’s List: Cole Bradford, Pierce Easterling, Ashton Eckhardt, Miller Good, Griffin Lemmon, Raines Manale, Grace Murphy, Sam Peters, Liv Polesovsky, Dakota Reilly, Lily Rodgers, Alaina Romberg, Eli Schombs, Madi Shelton, Brooks Wallace, Baker West
Lewis:
Honor Roll: Peyton Carithers, Anna Grace DiSandro, Izzy Highman, Ava Klein, Tatum Poe, Owen Silberman, Athyna Thai, Isabella Watts
Principal’s List: Michaela Barbato, Emerson Braun, Peter Gholson, Ethan Greene, Grace Kidd, Catherine Lee, Jacob Wagnitz, Jacob Watts, Dani Zimmerman
Fitzgerald:
Honor Roll: Matthew Bowman, Shay Buttrick, Giles Cobb, Mason Dill, Joey Dreger, Teddy Everett, Dominic Fazio, Mary Margaret Wood, Michael Wilson, Gibson Kepley, Harrison Raines, Matt Rosa
Principal’s List: Parker Addison, Kyla Asero, Makenna Ashe-Arriola, Caden Beaudin, Oliver Johnson, Brody Jones, Sophia Mercorelli, Karsyn Sandifer, Ellie Vanscoy
Fifth Grade:
Gurrieri:
Honor Roll: Jaden Archer, Carter Barney, Henry Camps, Mia Cary, Dylan Gregorie, Nicholas Hamilton, Cash Hoffman, Maddox Hoffman, Alexander Howard, Carter Hursh, Madelyn Mahoney, Zachary Patterson, Kristen Porzia, Aalyiah White
Principal’s List: Sloane Davis, Whitney Gwisc, London Hoffman, Victoria Howard, Kathryn Kinney, Olivia Kramer, Alexandra Patricola, Helen Steele, Ryan Waltz
Kohler:
Honor Roll: C.J. Dempsey, Kaleb Draugel, Luke Fredericks, Ethan Green, Lilianna Harris, Brady Mahnken, Georgie Mangum, Ronan Merriam, Sofia Passantino, Kloe Pettengill, Hannah Sexton, Avery Smith, Christopher Smith, Marissa Soll, Bella Spraul, Alexa Waters
Principal’s List: Samuel Abbey, Sydni Chronister, Dusty Davis, Matt Goldsmith, Lily Oscarsson, Ace Piper, Joiner Rhodes, Avery Setters, Minori Takemoto
Long:
Honor Roll: Ashwin Ashok, Ashley Bennett, Alex Berlinsky, Liam Dybik, Ella Gray, Adam Ibrahim, Peyton Miller, Kenta Okamoto, Hannah Pinckney
Principal’s List: Alyssa Bagley, Sofia Cook, Alex Frye, Edith Hadley, Colin Nguyen, Zoe Norman, Haruka Okamoto, Lola Ouk, Mack Smith, Macy Teiken
Miller:
Honor Roll: Arden Boehme, Anna Craft, Skylar Dunnm Caroline Griffith, Grayson Lewis, Jorgia Millican , Koan Salinas
Principal’s List: Rose Allen, Noah Arnold, Jake Beck, Camryn Carras, Brian Culbertson, Matthieu Davis, Tatum DeMooney, Camdyn Gotts, Mary Gush, Mikayla Humplik, Brody Johnson, Sophia Lee, Jeffrey Martz, Ethan Orza, Brady Sawyer, Bella Slone, Oliver Todd, Anna Welch
Grace:
Honor Roll: Elizabeth Gibson, Robert Johnson, Madeline Lamontagne, Parker Castro, Riley Farrell, Micah McDougle, Matthew Montemagno, Michael Strickler
Principal’s List: McKenna Hetrick, Zachary Mussehl, William Torykian
Dawson:
Honor Roll: Benjamin Avenot, Logan Frets, Connor Geng, Chayton Lambton-Carr, Finn Licari, Daisy Martin, Sophia Mazzi, Brooke Middleton, Kayleigh Walters
Principal’s List: Soleil Abernathy, Jessica Atkinson, Ryley Carlton, Sadie Cohn, Kye Coleman, Reece Coward, Lily Fogliano, Nathaniel Knotts, Sophia Maltezos, Connor McDougle, Ally Najera, Mia Weis
Cragg:
Honor Roll: Ryan Barclay, Ryan Barnard, Olivia Beaver, Jed Campbell, Jenna Dames, Hudson Holcombe, Cheyenne Ivey, Lillian Merrell, Kai Park, Cody Pearson, Sterling Thornton,
Principal’s List: Baker Anderson, Charles Benetti, Alyssa Dewey, Tennley Garceau, Samuel Iordanov, Collin Junevicus, Molly McCoy, Brayden Norton, Grace Rillorta, Ben Synder, Olivia Stone, Rubin Winter, Daniel Yeomans,
Barger:
Honor Roll: Parker Carmines, Harrison Frater, Jack Halleran, Reagan Jones, Jackson Lamontagne, Conner McGovern, Levi Molina, Katie Pratt, Riley Smith, Grayson Stutsman, Sarah Sullivan, Keegan Wenker, Stryder Wilson
Principal’s List: Sameen Basunia, Adalynn Calhoun, Grayson Carter, Emmi Hunter, AnnaLee Kiser, Christina Little, Huck Reynolds, Hanna Williams
Robertson:
Honor Roll: Cannon DeMoura, Matthew Easterling, Brody Myles, Cade Rogers, Abbie Shaw, Izzy Simpson, Dominic Valenta, Madi Woody
Principal’s List: Sabreen Adem, Aiden Baxa, Harris Beck, Maryn Cummings, Kaelyn Donato, Ryan Fowles, Carter Hazelrigg, Natalie Henderson, Isa Hernandez, Rhett Keiffer, Kayla Kraft, Jadyn Lyon, Isabelle McCully, Harper Moody, Reagan Robke, Emery Stallings, Carson VanHook
Gibson:
Honor Roll: Walter Cook, Avery Doyle, Lila Litchfield, Trevor Lynch, Lily Mahoney, John Patrick Naylor, Talia Richter, Sagan Strong, Addison Sutherlin
Principal’s List: Ryan Easton, Ella Fisher, Adelynn Garrett, Cole Ivey, Hannah Klumb, Luke Kuehmeier, Natasha Mann, Caroline Owens, Bailey Pinson, Isabella Reamer, George Richmond, Zachary Teachman