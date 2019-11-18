Below is a list of the Charles Pinckney Elementary 1st Quarter Honor Roll and Principal’s List recipients.
Langley:
Honor Roll:
Gerritt Bryan, Henry Cecil, Allison Forbes, Delaney Garrett, Thomas Hagberg, Ainsley Nathan, Kenzie Robke, Griffin Setters, Ryan Spraul, Darby Sullivan
Principal’s List:
Casey Buchan, Chloe Carras, Jacob Martz, Zachary Orza, Ava Petry, Rand Sandler, Alex Slone, Ella Welker, Veronica Yacoub
Carras:
Honor Roll:
Eleanor Merrell, Andrew Callaghan, Haley Kraft, Benham Cummings, Kai Ouk, Neve Keiffer, Julia Howe, McCartney Reeves, Lucas Grossman, Jackson Williams, Owen Potter, Joseph Iannuzzi, Billy Shaver
Principal’s List:
Leah Sheeran, Sadie Mclellen, Awesome Cull, Sarah Bourdon, Kaylee O’Shaughnessy, Jack Humplik, Anton Oltmann, Rowan Rothwell, Ava Hess
Ryan:
Honor Roll:
Meili Carpenter, Gianna’li Dreger, Noah Parker
Principal’s List:
Mila Buttrick, Justus Carpenter, Catherine Culbertson, June Davidson, Reed Franklin, Nate Ganz, Ryleigh Hunter, Leah Judd, Brynnleigh Larson, Grayson Livasy, Charlotte Mellette, Caden Mottin, Connor Mullins, Ella Murrell, MacKenzie Ogden, Ellery Phillips, Taylor Pyfrom, Jack Reilly, Charlie Thompson, Grayson Wyman
Mulligan:
Honor Roll:
Luke Bartlett, Alex Hamilton, Luca Marini, Presley Samartzis
Principal’s List:
Chloe Byron, Andrew Chang, Tinley Doherty, Nora Gibson, Calvin Gjegji, Gavin Graham, Dylan Heckman, Reese Holland, Will Hunter, Robert Jarvis, Zach Jefferies, Ava Moran, Porter Oscarsson, Anna Pilling, Vada Strong, Finn Todd, Raina Twomey
Buechele:
Honor Roll:
Andrew Blair, Brennan Crady, Colbie Fischer, Sarah Langstone, Paige Lemke, Graham McKnight, Maddox Merrick, Ellis Neely, Harrison Sharp, Penelope Walker
Principal’s List:
Reese Aguayo, Mattie DeMooney, Bryce Evans, Aubrey Felton, AnnaGrace Finch, Nicholas Johnson, Noelle McDougle, Cameron Moody, Henry Oliver, Mirabel Prim, Cecilia Quinlivan, Caroline Stewart
Sparks:
Honor Roll:
Quinn Green, Madeline Kneuper, Landen Long, Gray Malone, Isabella Persinger, Lilly Straney, Addison Surman, Presley Williams
Principal’s List:
Connor Archer, Lucas Cellio, Taylor Cunningham, Larry Doyle, Colton Gannon, Martha Hadley, Conor Henzy, Turner Jones,Charlye MacAnanny, Ashleigh Middleton, Amelia Smith, Kailyn Smith
Ledbetter:
Honor Roll :
Lauren Barclay, Sully Beasley, Lilly Biggs, Alexandra Brenkus, Victoria Cosgrove, Beckett Dryden, Hope Fischer, Lila Flynn, Eva Goodall, Maddie Hopper, Britt Peterson,
Principal’s List:
Hayes Cashon, Grayson Cassell, Madelyn Culbertson, Grayson Kroeger, Magnolia Sidak
Suggs:
Honor Roll:
Savannah Adams, Bryson Barker, Miles Tonelis, Cash Semancik, Nova Skallefell, Christopher Wolff
Principal’s List:
Ty Allenspach, Hillary Chang, Corrinn Covode, Joanne Davis, Sadie Gabany, Mina Khaskhely, Kailey Kopp, Ben Piazza, Karrick Ripperda, Brayden Shiveler, Robbie Sparks, Jackson VanSlyke
Akers:
Honor Roll:
Gabe Bruno, Michael Firilas, Mason Goobic, Ailyn Sickels,
Principal’s List:
Blake Butler, Audrey Fischer, Jake Fredericks, Georgia Grace Gum, Bailey Huffman, Benjamin Kramer, Lyla Malone, Sawyer Overbey, Kaylie Pierce, Gracyn Raines, Elle Roberts, Logan Sheaffer, Peyton Sumner, Grant Williams, Grayson Young, Millie Zarillo, Zoey Zetrouer
Fourth Grade:
Douty, S:
Honor Roll:
Danya Alahmad, Presley Fussell, Jernae Jenkins-Grant, Jaxun Leggett, Zach Snyder, Maddie Splendorio, Cayden White
Principal’s List:
Josiah Boyet, Emme Cassell,Ellie Condie, Jesse Cook, Jerry Cromedy,Matteo Farricielli, Eric Fowles, Zoe Hynes, Bella Kirk, Kylie Mazza, Rhys McCleary, Paddy O’Connell, Addy O’Donnell, Dakarai Palmer, Leah Peacock, Greg Pinckney, Asher Schuman, Alivia Semo, Kyler Spoelma
Douty, R:
Honor Roll: Sutton Cessna, Nathan Lambert, Agon Melenica, Smith Moody, Johnny Napolitano, Alden Sadikovic, Lyla Steedley, Kaleb Vivar, Baylor Walker
Principal’s List:
Ella Disk, Ava Ganz, Christopher Lamb,Trace McCarty, Beatrice Nail, Lawton Nelson, Harry Payette, Zane Perry, Will Robson, Brooke Shay, Parker Stallings, William Ward
Toribio:
Honor Roll:
Caroline Gaddy, Bradley Gannon, Joey Kuhnell, Adelie Loflin,
Jahmari Malone, Killian Wenker
Principal’s List:
Kate Allen, Marlowe Bellerjeau, Banks Dumin, Alex Gullo, Adam Le
Andy Mai, Van Martin, Jake Miller, Laurel Mullins, Lillie Sabine,
Lucas Sullivan, Torrey Uyak
Lentz:
Honor Roll:
Aiden Stokes, Alex Benning, CK Steidinger, Cole Moceri, Emma Altman, Harper Ryan, Samantha Gonzaga
Principal’s List:
Aspen Theodore, Dora Wang, Jackson Thayer, Jaime Gullo, Kayla McAlhaney, Matthew O’Shaughnessy, Max Wilmer, Nina Pistorius, Noah Crette-Webb
Seabrook:
Honor Roll:
Cooper Bishop, Noah Coulter, Emma Egonut, Sofia Folz, Addisyn McCoy, Samar Walman
Principal’s List:
Luke Bishop, William Brindley, Nayeon Casey, Matthew Dixon, Dylan Fonseca, Preston Geng, Nathan Goodwin, Sloane Groenland, Sierra Jones, Ethan Kantala, Parker Lee, Jacob Longnecker, Colin Metz, Sydney Shuler, Reagan Smith, Alexander Tiberian
Grayson:
Honor Roll:
Brayden Acosta, Taylor Brodie, Quinn Dybik, Jonah Foushee, Elijah Schombs, Roxanne Shaver, Reagan Wilson, Yejun Yang
Principal’s List:
Cole Bradford, Pierce Easterling, Ashton Eckhardt, Bridget Farrell, Miller Good, Griffin Lemmon, Raines Manale, Ava Mellison, Grace Murphy, Samson Peters, Olivia Polesovsky, Dakota Reilly, Lily Rogers, Alaina Romberg, Madison Shelton, Brooks Wallace, Baker West
Lewis:
Honor Roll:
Michaela Barbato, Peyton Carithers, Anna Grace DiSandro, Samuel Ellison, Izzy Highman, Paxton Hunt, Ava Klein, Maverick McCartney, Harper Orum, Gracyn Prevatte, Jaxsen Riggs, Athyna Thai, Isabella Watts, Grant Wilmer
Principal’s List:
Emerson Braun, Peter Gholson, Ethan Greene, Grace Kidd, Catherine Lee, Owen Silberman, Jacob Wagnitz, Jacob Watts, Dani Zimmermann
Fitzgerald:
Honor Roll:
Shay Buttrick, Joey Dreger, Dominic Fazio, Paula Rivero, Matt Rosa, Noah Thrift, Ellie Vanscoy
Principal’s List:
Parker Addison, Kyla Asero, Makenna Ashe-Arriola, Caden Beaudin, Matthew Bowman, Giles Cobb, Mason Dill, Oliver Johnson, Gibson Kepley, Sophia Mercorelli, Harrison Raines, Sara Ramsay, Karsyn Sandifer, Michael Wilson
Fifth Grade:
Gurrieri:
Honor Roll:
Jaden Archer, Mia Cary, Nicholas Hamilton, Cash Hoffman,
Madelyn Mahoney, Zachary Patterson, Ryan Waltz, Aalyiah White,
Mason Sickels, Alexandra Patricola, Kathryn Kinney, Dylan Gregorie, Henry Camps, Carter Barney
Principal’s List:
Whitney Gwisc, Victoria Howard, Helen Steele, Olivia Kramer,
Alexander Howard, London Hoffman, Sloane Davis
Kohler:
Honor Roll:
Samuel Abbey, Sydni Chronsiter, C.J. Dempsey, Kaleb Draugel, Luke Fredericks, Ethan Green, Lilianna Harris, Ronan Merriam, Lily Oscarsson, Sofia Passantino, Kloe Pettengill,
Principal’s List:
Dusty Davis, Matt Goldsmith, Georgie Mangum, Ace Piper, Joiner Rhodes, Bella Spraul, Minori Takemoto
Long:
Honor Roll:
Aswhin Ashok, Ashley Bennett, Alexander Berlinsky, Riley Farrell, Ella Gray, Noah Long, Peyton Miller, Haruka Okamoto, Kenta Okamoto, Lola Ouk, Macy Teiken, Parker Thursby, Will Torykian
Principal’s List:
Alyssa Bagley, Sofia Cook, Liam Dybik, Alexander Frye, Edith Hadley, Adam Ibrahim, Colin Nguyen, Zoe Norman, Hannah Pinckney, Andrew Mack Smith
Miller:
Honor Roll:
Rose Allen, Arden Boehme, Anna Craft, Matthieu Davis, Caroline Griffith, Mary Gush, Grayson Lewis, Jorgia Millican
Principal’s List:
Jake Beck, Noah Arnold, Camryn Carras, Brian Culbertson, Tatum DeMooney, Skylar Dunn, Camdyn Gotts, Mikayla Humplik, Brody Johnson, Sophia Lee, Jeffrey Martz, Ethan Orza, Brady Sawyer, Bella Slone, Oliver Todd, Anna Welch
Grace:
Honor Roll:
Cory Booth
Principal’s List:
Michael Strickler
Dawson:
Honor Roll:
Jessica Atkinson, Benjamin Avenot, Ryley Carlton, Parker Castro,
Sadie Cohn, Lily Fogliano, Connor Geng, Brendan Jeffers,
Chayton Lambton-Carr, Jemma McMahan, Zach Mussehl
Principal’s List:
Soleil Abernathy, Kye Coleman, Reece Coward, Nathaniel Knotts,Sophia Maltezos, Daisy Martin, Sophia Mazzi, Connor McDougle, Brooke Middleton, Kate Morgan,
Ally Najera, Kayleigh Walters, Mia Weis
Cragg:
Honor Roll:
Ryan Barclay, Ryan Barnard, Charles Benetti, Tennley Garceau, Hudson Holocombe, Lillian Merrell, Kai Park, Cody Pearson, Ben Snyder, Connor Stanton, Sterling Thorton, Rubin Winter, Daniel Yeoman
Principal’s List:
Baker Anderson, Alyssa Dewey, Sam Iordanov, Cheyenne Ivey, Collin Junevicus, Brayden Norton, Grace Rillorta, Olivia Stone, Peyton Walters,
Barger:
Honor Roll:
Jackson Lamontagne, Kellie Varela, Huck Reynolds, Stryder Wilson, Reagan Jones, Grayson Stutsman, Conner McGovern, Jack Halleran, Sarah Sullivan, Harrison Frater, Keegan Wenker, Grayson Carter, Katie Pratt
Principal’s List:
Sameen Basunia, Emmi Hunter, Adalynn Calhoun, Christina Little, Hanna Williams, AnnaLee Kiser
Robertson:
Honor Roll:
Cannon DeMoura, Matthew Easterling, Isabelle McCully, Brody Myles, Izzy Simpson, Dominic Valenta, Madi Woody
Principal’s List:
Sabreen Adem, Aiden Baxa, Harris Beck, Maryn Cummings, Kaelyn Donato, Ryan Fowles, Carter Hazelrigg, Natalie Henderson, Isa Hernandez, Rhett Keiffer, Kayla Kraft, Jadyn Lyon, Harper Moody, Reagan Robke, Abbie Shaw, Emery Stallings, Carson VanHook
Gibson:
Honor Roll:
Avery Doyle, Ryan Easton, Adelynn Garrett, Lila Litchfield, Lily Mahoney, Sagan Strong, Micah McDougle, Isabella Reamer, George Richmond, Talia Richter, Addison Sutherlin
Principal’s List:
Ella Fisher, Cole Ivey, Hannah Klumb, Luke Kuehmeier, Natasha Mann, Caroline Owens, Bailey Pinson, Zachary Teachman